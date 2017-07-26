В Восточной Грузии горит лес

26.07.2017 16:59 Несколько пожарных бригад борются с огнем в смешанном лесу Арджеванидзе, расположенном рядом с курортным поселком Цагвери (регион Самцхе-Джавахети), сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями.



По данным ведомства, площадь огня охватывает 6 тысяч квадратных метров. Пострадавших нет.



"С первых минут после получения сообщения на месте произошла мобилизация наших пожарно-спасательных групп, и начался процесс тушения пожара. Также были мобилизованы дополнительные силы для того, чтобы в кратчайшие сроки мы сумели ликвидировать этот пожар", — сказала сотрудница пресс-службы.



В Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями не исключают, что к тушению пожара может подключиться вертолетная техника, принадлежащая МВД Грузии.















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