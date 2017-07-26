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Лесной пожар в Восточной Грузии до сих пор не потушен
26.07.2017 22:34
Порядка 100 сотрудников пожарной службы пытаются локализовать огонь в смешанном лесу Арджевани, говорится в заявлении МВД Грузии. Работу пожарных осложняет сильный ветер и жаркая сухая погода.
Пожар возник в лесу несколько часов назад. Пламенем охвачены порядка 5 гектаров территории леса. Для тушения пожара используется вертолет.
По данным МВД, пожарным удалось в некоторых местах локализовать огонь, однако ситуацию осложняют ветер.
К этому моменту опасности переброски огня на населенный пункт не существует. Самый близкий из них — курортный поселок Цагвери расположен в двух километрах от леса.
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