Лесной пожар в Восточной Грузии до сих пор не потушен

26.07.2017 22:34 Порядка 100 сотрудников пожарной службы пытаются локализовать огонь в смешанном лесу Арджевани, говорится в заявлении МВД Грузии. Работу пожарных осложняет сильный ветер и жаркая сухая погода.



Пожар возник в лесу несколько часов назад. Пламенем охвачены порядка 5 гектаров территории леса. Для тушения пожара используется вертолет.



По данным МВД, пожарным удалось в некоторых местах локализовать огонь, однако ситуацию осложняют ветер.



К этому моменту опасности переброски огня на населенный пункт не существует. Самый близкий из них — курортный поселок Цагвери расположен в двух километрах от леса.















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