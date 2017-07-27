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Горит здание телекомпании «Рустави 2» (+видео)
27.07.2017 00:27
В Тбилиси горит здание телекомпании "Рустави 2". Об этом в сети "Фейсбук" сообщил гендиректор телекомпании Ника Гварамия.
В настоящее время не известно, насколько серьезно возгорание.
Вещание телекомпании приостановлено.
P.S. Как заявил руководитель информационной службы Нодар Меладзе, сгорела та часть здания, где проходят ток-шоу.
Вещание канала на данный момент возобновлено.
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