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Горит здание телекомпании «Рустави 2» (+видео)


27.07.2017   00:27
В Тбилиси горит здание телекомпании "Рустави 2". Об этом в сети "Фейсбук" сообщил гендиректор телекомпании Ника Гварамия.

В настоящее время не известно, насколько серьезно возгорание.

Вещание телекомпании приостановлено.

P.S. Как заявил руководитель информационной службы Нодар Меладзе, сгорела та часть здания, где проходят ток-шоу.

Вещание канала на данный момент возобновлено.








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