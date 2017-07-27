Горит здание телекомпании «Рустави 2» (+видео)

27.07.2017 00:27 В Тбилиси горит здание телекомпании "Рустави 2". Об этом в сети "Фейсбук" сообщил гендиректор телекомпании Ника Гварамия.



В настоящее время не известно, насколько серьезно возгорание.



Вещание телекомпании приостановлено.



P.S. Как заявил руководитель информационной службы Нодар Меладзе, сгорела та часть здания, где проходят ток-шоу.



Вещание канала на данный момент возобновлено.



















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