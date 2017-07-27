Лесной пожар в Цагери локализован

27.07.2017 14:11 Сотрудникам пожарной службы удалось локализовать огонь, возникший в лесу Арджеванидзе близ курортного поселка Цагвери в Боржомском районе. «Наши спасатели в течение всей ночи находились на месте и следили за ситуацией для того, чтобы не возникли новые очаги возгорания», - сообщили корреспонденту агентства «Новости-Грузия» в пресс-службе Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями.



Спасатели и пожарные останутся на месте до полной ликвидации пожара. Пожар в смешанном лесу Арджеванидзе возник накануне днем, 26 июля. Огонь охватил порядка 5 гектаров леса. В тушении пожара участвовали 130 пожарных и вертолет погранполиции МВД Грузии.



Курортный поселок Цагвери находится в 20 километрах от города Боржоми, на горном склоне и окружен хвойными и лиственными лесами. Лес Арджеванидзе носит имя грузинского общественного деятеля, который в 1910 году открыл в Цагвери первую школу.















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