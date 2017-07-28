В Международном аэропорту Тбилиси установлена станция зарядки электромашин

28.07.2017 11:01 Управляющая Международным аэропортом Тбилиси компания Tav Georgia сообщает, на автостоянке аэропорта установлена станция зарядки электромашин.



Владельцы любых электромобилей смогут бесплатно пользоваться новым сервисом. По заявлению Tav Georgia, проект был осуществлен по сотрудничеству с E-space. Со своей стороны строительство станций зарядки электромашин в городе финансирует компания m2. "Больше кислорода городу"- такова кампания E-Space и m2, в рамках которой будут установлены до 100 станций зарядки электромашин.



В 2008 году Международный аэропорт Тбилиси был назван первым зеленым аэропортом в кавказском регионе, а с июля 2016 года он частично потребляет солнечную энергию.















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