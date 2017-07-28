Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Международном аэропорту Тбилиси установлена станция зарядки электромашин


28.07.2017   11:01
Управляющая Международным аэропортом Тбилиси компания Tav Georgia сообщает, на автостоянке аэропорта установлена станция зарядки электромашин.

Владельцы любых электромобилей смогут бесплатно пользоваться новым сервисом. По заявлению Tav Georgia, проект был осуществлен по сотрудничеству с E-space. Со своей стороны строительство станций зарядки электромашин в городе финансирует компания m2. "Больше кислорода городу"- такова кампания E-Space и m2, в рамках которой будут установлены до 100 станций зарядки электромашин.

В 2008 году Международный аэропорт Тбилиси был назван первым зеленым аэропортом в кавказском регионе, а с июля 2016 года он частично потребляет солнечную энергию.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Мораторий на землю ограничивает существующее право собственности - бизнес омбудсмен
Правительство Грузии не намерено более субсидировать виноградарей Восточной Грузии
Железнодорожную линию Баку – Тбилиси – Карс планируют открыть в октябре
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Сухуми убит житель Ткварчельского района
Таджики устроили поножовщину в Абхазии
Три человека погибли в Пицунде в результате падения самолета
СГБ: Со стороны Сухуми не последовало логического продолжения по делу Отхозория
Cудебный процесс по делу отца и сына Рогава состоится в пятницу
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Евросоюз поддержал проект медицинского страхования Азербайджана
Грузинские студенты получат грант на учебу в лучших вузах мира
В Дарьяльском ущелье Грузии строят тоннель в направлении РФ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна