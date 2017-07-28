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Прокуратура задержала директора и сотрудника службы безопасности «Торговый дом детский мир»


28.07.2017   13:04
Сотрудники следственной части прокуратуры Грузии на основании распоряжения Тбилисского городского суда задержали по факту нарушения правил пожарной безопасности директора АО «Торговый дом детский мир» Г.М., а по факту служебной халатности - сотрудника службы внутренней безопасности этого же АО М.Т.», - об этом «IPN» сообщили в Главной прокуратуре.

«30 января 2017 года ночью возник пожар в части здания АО «Торговый дом детский мир» (т.н. «Рынок нью молл») по улице Тевдоре Мгвдели №7 в Тбилиси. Следствие по делу установило, что из-за нарушения правил пожарной безопасности и служебной халатности ответственного лица для адекватного количества сил пожарно-спасательной службы оказалось невозможным локализовать и потушить пожар в части полной площади «Рынка нью молл». В результате пожар распространился на всей территории «Рынка нью молл» и в здании торгового центра «Детский мир», что привело к уничтожению реализационного товара и инвентаря, хранившихся в этих зданиях.

Г.М. был задержан по второй части статьи 243, а М.Т. - второй части статьи 220¹. Задержанным лицам будет предъявлено обвинение в установленные процессуальным законодательством сроки, после чего прокуратура Грузии обратится к суду по поводу избрания меры пресечения за обвиняемыми», - говорится в заявлении прокуратуры.






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