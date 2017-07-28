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В Грузии женщину с тремя детьми унесло на катамаране в открытое море
28.07.2017 21:54
На черноморском курорте Уреки спасатели помогли выбраться из моря на берег женщине с тремя детьми. Об этом сообщил Первый канал Общественного вещателя.
По имеющейся информации, женщина с тремя детьми решила покататься на водном велосипеде. Внезапным порывом ветра велосипед унесло в открытое море, и они не смогли самостоятельно добраться до берега.
"Спасатели на воде Агентства по управлению Чрезвычайными ситуациями МВД Грузии заметили их (женщину и детей — ред.) во время патрулирования береговой линии и провели спасательную операцию. Через несколько минут находившихся в беде женщину и трех несовершеннолетних доставили на берег", - приводит Sputnik Грузия сообщение Агентства по управлению Чрезвычайными ситуациями.
Ранее сообщалось, что на черноморском побережье Грузии ожидается шторм 4 балла, плавать в море категорически запрещено.
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