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Два человека пострадали в результате обрушения части железнодорожного тоннеля
29.07.2017 13:52
В результате обрушения части железнодорожного тоннеля у села Анеула Харагаульского муниципалитета пострадали два человека.
Как сообщает глава управы Харагаульского муниципалитета Николоз Топуридзе, случай произошел вчера вечером у села Анеула, где идет строительство железнодорожных тоннелей.
По его информации, в результате обрушения пострадали 2 человека, занятых на строительстве, один получил легкие травмы, а второй пострадал относительно тяжело. По словам главы управы, данное лицо доставлено в тбилисскую клинику «Ланцети».
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