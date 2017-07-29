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По факту обрушения части железнодорожного тоннеля в Харагаули начато следствие
29.07.2017 18:02
Следствие в связи с произошедшим у села Анеула Харагаульского муниципалитета начато по статье 240 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ.
Вчера в результате обрушения части строящегося железнодорожного тоннеля у села Анеула Харагаульского муниципалитета пострадали два человека.
Как сообщил «IPN» глава управы Харагаульского муниципалитета Николоз Топуридзе, один получил легкие травмы, а второй пострадал относительно тяжело.
По его словам, данное лицо доставлено в тбилисскую клинику «Ланцети».
Кроме того, произошедший факт изучит департамент инспектирования условий труда Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты.
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