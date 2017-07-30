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Следовавший из Тбилиси в Екатеринбург автобус попал в ДТП
30.07.2017 13:54
Сегодня на окраине Ленинского района Саратова произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего из Тбилиси в Екатеринбург.
Как передает «СарИнформ» со ссылкой на отдел пропаганды городской ГИБДД, в 5:05 по местному времени на Московском шоссе, около старого Елшанского кладбища лоб в лоб столкнулись "Лада Калина" и пассажирский автобус.
После удара автобус съехал в канаву и опрокинулся. В нем было 36 человек, включая пятерых детей. 10 взрослых пассажиров автобуса получили травмы, несовершеннолетние не пострадали. Водитель "Калины" скончался до приезда медиков.
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