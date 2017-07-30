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В Турции задержаны трое грузин


30.07.2017   18:54
Турецкий сайт Haberler.com сообщает о задержании трех грузин. Они подозреваются в ограблении квартир в турецких провинциях – Ялова, Бурса, Коджаэли и Балыкесир.

Медиасредство публикует инициалы и возраст задержанных: С.Т. (32), Z.N. (34) и C.C. (32). По данным упомянутого медиасредства, они взламывали квартиры и крали технику и драгоценности.

Полиция задержала преступников в результате преследования. В машине у них были обнаружены украденные вещи, драгоценности и денежная сумма.






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