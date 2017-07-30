|
На улицах в Тбилиси будут действовать ограничения в связи с визитом вице-президента США
30.07.2017 18:55
Департамент патрульной полиции МВД устанавливВ связи с визитом вице-президент США Майка Пенса в Грузию Департамент патрульной полиции МВД устанавливает определенные ограничения на улицах Тбилиси.
В частности, как говорится в заявлении МВД Грузии, с 10:00 часов 31 июля до 17:00 часов 1 августа передвижение на автомобилях будет запрещено по улице Чантурия; с 20:00 часов 31 июля до 16:00 часов 1 августа будет перекрыт проспект Руставели. 31 июля с 19:00 часов до 22:00 часов движение будет ограничено на Коджорском шоссе, по направлению из Коджори в Тбилиси. Автомобили будут следовать по новой дороге, связывающей Шиндиси –Крациниси.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна