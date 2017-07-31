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На побережье Черного моря отменено штормовое предупреждение
31.07.2017 11:57
На побережье Черного моря штормовой ситуации больше нет, соответственно, разрешено купаться, - сообщают в Агентстве управления чрезвычайными ситуациями.
Как заявляют в ведомстве, на данный момент на спасательных пунктах, расположенных на береговой линии Черного моря поднимаются белые флажки.
По их информации, вчера во время шторма сотрудники спасательной службы спасли 46 человек, в том числе, одного малолетнего ребенка.
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