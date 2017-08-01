|
Трехлетний ребенок погиб в результате падения с 5-го этажа
01.08.2017 17:02
В Рустави, в 12-м микрорайоне, в результате падения с 5-го этажа жилого корпуса погибла трехлетняя девочка.
По словам очевидцев, ребенок выглядывал в окно и выпал. Девочку доставили в городскую центральную больницу, однако спасти ее не удалось.
По словам врачей, у девочки были травмы, несовместимые с жизнью, что и стало причиной смерти.
Как сообщают в МВД, в связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье 116 УК Грузии (причинение смерти по неосторожности).
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна