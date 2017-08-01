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Трехлетний ребенок погиб в результате падения с 5-го этажа


01.08.2017   17:02
В Рустави, в 12-м микрорайоне, в результате падения с 5-го этажа жилого корпуса погибла трехлетняя девочка.

По словам очевидцев, ребенок выглядывал в окно и выпал. Девочку доставили в городскую центральную больницу, однако спасти ее не удалось.

По словам врачей, у девочки были травмы, несовместимые с жизнью, что и стало причиной смерти.

Как сообщают в МВД, в связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье 116 УК Грузии (причинение смерти по неосторожности).







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