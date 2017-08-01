Трехлетний ребенок погиб в результате падения с 5-го этажа

01.08.2017 17:02 В Рустави, в 12-м микрорайоне, в результате падения с 5-го этажа жилого корпуса погибла трехлетняя девочка.



По словам очевидцев, ребенок выглядывал в окно и выпал. Девочку доставили в городскую центральную больницу, однако спасти ее не удалось.



По словам врачей, у девочки были травмы, несовместимые с жизнью, что и стало причиной смерти.



Как сообщают в МВД, в связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье 116 УК Грузии (причинение смерти по неосторожности).

















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