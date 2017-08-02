В батумском клубе «Сектор 26» из огнестрельного оружия был ранен мужчина

02.08.2017 11:01 В Батуми в результате стрельбы из огнестрельного оружия в клубе «Сектор 26» был ранен мужчина.



Как заявил заместитель директора батумского Центра скорой медицинской помощи Бадри Паксадзе, с места происшествия раненый мужчина был доставлен в батумскую реферальную больницу.



Как поясняют в батумской реферальной больнице, состояние здоровья мужчины остается стабильным. Он находится в больнице под наблюдением врачей.

















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