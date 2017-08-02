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В батумском клубе «Сектор 26» из огнестрельного оружия был ранен мужчина


02.08.2017   11:01
В Батуми в результате стрельбы из огнестрельного оружия в клубе «Сектор 26» был ранен мужчина.

Как заявил заместитель директора батумского Центра скорой медицинской помощи Бадри Паксадзе, с места происшествия раненый мужчина был доставлен в батумскую реферальную больницу.

Как поясняют в батумской реферальной больнице, состояние здоровья мужчины остается стабильным. Он находится в больнице под наблюдением врачей.







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