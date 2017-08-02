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Улица Пекина в Тбилиси может стать односторонней после ремонта


02.08.2017   13:33
Мэрия Тбилиси изучает возможность организации одностороннего движения на одной из центральных улиц столицы — на улице Пекина. Об этом сообщил градоначальник Давид Нармания на заседание городского правительства.

В середине июня столичные власти приступили к капитальному ремонту одной из самых перегруженных улиц Тбилиси. Из-за работ автомобильное движение на Пекина и прилегающих улицах частично перекрыто и осуществляется в одностороннем режиме.

По словам Нармания, ремонт проходит в соответствии с планом и к настоящему времени уже практически завершен первый этап работ.

«Работы на сети водоснабжения перешли на заключительный этап. С будущей недели GWP начнет реабилитационные работы уже на правой стороне улицы. Процесс проходит по плану и графику для того, чтобы к 10 сентября, к началу учебного года, наши граждане смогли беспрепятственно передвигаться по Пекина. Параллельно инфраструктурным работам, проводится исследование для установления одностороннего движения на улице Пекина», — заявил Нармания.

На улице Пекина капитальный ремонт не проводился с момента основания улицы 60 лет назад. Мэрия Тбилиси запланировала масштабные ремонтные работы с 16 июня по 10 сентября. В рамках ремонта будет демонтирован старый асфальт как на проезжей части, так и на тротуарах и положено новое двухслойное покрытие. Кроме того, на улице Пекина проведут новую 600-метровую водосточную сеть. На данный момент по улице Пекина возможно только одностороннее движение.

"Новости-Грузия"





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