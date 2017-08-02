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Мороженое в Грузии не заражено патогенными микроорганизмами - НАП
02.08.2017 16:47
Национальное агентство продовольствия проверило различные наименования мороженного грузинского производства, размещенного на потребительском рынке.
Сообщается, что проведены лабораторные исследования на патогенные микроорганизмы – сальмонеллу и листерию моноцитогенес 105 образцов мороженного 21 наименования, в том числе, ванильного, в стаканчике, семейного, какао, кофейного, шоколадного, фруктового, эскимо и др., произведенного различными бизнес-операторами.
В результате лабораторного исследования было установлено, что из 105 образцов ни одно не заражено патогенными микроорганизмами.
Также сообщается, что в прошлом году на патогенные микроорганизмы всего было проверено 39 образцов мороженного, из них 20 – на листерию, и 19 – на сальмонеллу.
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