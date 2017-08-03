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МВД начало расследование по факту вчерашнего пожара на складах в Тбилиси


03.08.2017   10:38
Исани-Самгорское управление департамента полиции МВД по Тбилиси начало расследование по факту пожара на территории ООО «Шараванди», расположенного на Кахетинском шоссе, по статье 187 УК Грузии (повреждение или уничтожение вещи).

Как сообщает пресс-служба МВД Грузии, в результате оперативного реагирования пожарно-спасательных групп Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД, удалось своевременно локализовать пожар, возникший на территории ООО «Шараванди», расположенного на Кахетинском шоссе в Тбилиси.

«Сообщение о пожаре поступило в Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД 2 августа, в 20:07. Первые пожарно-спасательные группы прибыли на место происшествия через 3 минуты, в 20:10. Из-за сильного пожара потребовалось мобилизовать дополнительные группы. В процессе тушения пожара участвовало более 30 единиц пожарно-спасательной техники и более 150 пожарных-спасателей. В первые же минуты пожарные-спасатели эвакуировали из находившегося рядом с очагом пожара здания около 10 сотрудников компании. В результате пожара никто не пострадал», - говорится в заявлении МВД.

ООО «Шараванди» является предприятием, пользующимся поддержкой в рамках программы «Производи в Грузии». Оно производит этикетки и разные полимерные упаковочные материалы на грузинском рынке.






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