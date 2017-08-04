Вакцинация в Грузии может стать обязательной

04.08.2017 11:51 Вакцинация в Грузии может стать обязательной. Как сообщает заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе, соответствующую инициативу поддерживает Национальный центр по контролю заболеваний, министерство здравоохранения и большая часть медицинского общества. Среди противников инициативы находятся юристы, которые объясняют свою позицию фактором защиты прав человека.



Паата Имнадзе поясняет, что вопрос иммунизации в развитых странах мира регулирует законодательство.

По его информации, в США непривитый ребенок не может получить образование, а в некоторых странах Европы родитель такого ребенка выплачивает штраф в размере около 2500 евро.



«Как и во многих развитых странах мира, в Грузии тоже должен быть законодательный механизм. Если родитель не понимает, что его ребенок должен быть привит, общество должно защищаться от такого родителя. Происходит конфликт между правом человека и правом общества. В таком случае во всех странах, в том числе и демократических, преимущество отдается безопасности общества. То, что ребенок привит, это защита не только индивидуально этого ребенка, но и в большинстве случаев - защита общества от инфекций», - заявил Паата Имнадзе.















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