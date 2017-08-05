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Граждане Грузии объявили голодовку в турецкой тюрьме
05.08.2017 20:07
Граждане Грузии объявили голодовку в турецкой тюрьме и требуют встречи со священником. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел, распространенном телекомпанией «Имеди».
По данным МИД Грузии, генеральное консульство в Стамбуле получило сообщение о проводящейся голодовке от родителя одного из заключенных, который отбывает наказание в турецкой тюрьме.
«Консульство связалось с прокуратурой Стамбула и учреждением по исполнению наказаний. Ведомства подтвердили факт. По разъяснению заключенных, одной из причин начала голодовки является требование встречи с грузинским священослужителями», — говорится в сообщении МИД.
Состояние здоровья проводящих голодвку граждан Грузии удовлетворительное, — подчеркивается в сообщении.
Представители грузинского генерального консульства намерены провести встречу с заключенными после получения соответствующего разрешения.
«Письмо с требованием навестить заключенных отправлено в прокуратуру Стамбула. Встреча состоится после получения разрешения», — говорится в сообщении.
МИД также отмечает, что консульство никогда не получало такого требования от заключенных, несмотря на систематические встречи с ними.
«Генеральное консульство систематически предоставляет заключенным церковные предметы (свечи, иконы, молитвенники и т.д.). У заключенных есть молитвенный уголок. Администрация тюрьмы не создает им проблем», — отмечается в сообщении.
Телекомпания «Рустави-2» связалась по телефону с генеральным консулом Грузии в Стамбуле Ираклием Асашвили. По его словам, в голодовке принимает участие 45 человек. Их протест касается условий содержания.
«Голодают 45 человек, состояние их здоровья удовлетворительное. Мы ожидаем разрешения на то, чтобы в тюрьму мог пройти наш сотрудник. После встречи с заключенными мы встретимся с администрацией тюрьмы и поставим те вопросы, которые ставят заключенные», — сказал Асашвили.
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