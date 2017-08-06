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В реке Супса утонули двое подростков


06.08.2017   12:33
В селе Дзинети Озургетского муниципалитета в реке Супса утонули двое подростков. По данным местных жителей, 12-летние девочки были двоюродными сестрами, они пошли купаться и их унесла поднявшаяся река.

Как сообщают в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями, на месте работали несколько групп спасателей и водолазов из Кобулети и Батуми.

Тело одной из погибших уже поднято из воды, поиски второй продолжатся сегодня.

По информации МВД, следствие по данному факту ведется в соответствии со статьей 115 УК Грузии (доведение до самоубийства).






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