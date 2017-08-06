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В Хелвачаурском муниципалитете убит мужчина в возрасте до 30 лет
06.08.2017 13:58
В селе Самеба Хелвачаурского муниципалитета убит мужчина в возрасте до 30 лет. Случай произошел вечером 5 августа.
Как сообщают в Министерстве внутренних дел, следствие по делу начато по статье 108-й УК Грузии (умышленное убийство). По данным ведомства, подозреваемый пока не задержан.
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