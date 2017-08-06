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Смертельная авария в Восточной Грузии: задержан гражданин Армении
06.08.2017 16:58
Грузинская полиция задержала в качестве обвиняемого гражданина Армении, который стал виновником ДТП, в результате которого погибла женщина с ребенком.
Как говорится в сообщении на сайте МВД Грузии, задержанным является мужчина 1995 года рождения.
Cледствие установило, что задержанный Г.Ч., управлявший автомобилем марки «Nissan Tiida», 5 августа в районе Сурами, на 136-м километре автомобильной дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, сбил мать с ребенком, которые находились на тротуаре.
Женщине было 38, а ребенку всего 5 лет, они скончались на месте.
Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил дорожно-транспортного движения или правил эксплуатации, повлекшее причинение смерти двух и более человек». Если вина водителя подтвердится, ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.
"Новости-Грузия"
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