В одном из притонов Беларуси задержан священник РПЦ, подозреваемый в сутенерстве

07.08.2017 12:56



В минувшие выходные издание 47news опубликовало статью, в которой сообщалось, что в белорусском Витебске в притоне с проститутками был задержан служитель храма Петра и Павла Выборгской епархии РПЦ отец Николай (Киреев).



Источники издания в областном следственном управлении утверждают, что батюшка не просто наведывался к проституткам, но и пытался организовать их транспортировку в Санкт-Петербург, таким образом фактически намереваясь выступить в роли сутенера. Якобы священник в Витебске бывал неоднократно, навещая родственников.



Вечером 4 августа во всеволожскую полицию с заявлением о пропаже супруга пришла жительница поселка имени Морозова. Мужем оказался 39-летний священник, отец Николай, служащий в Храме Святых Апостолов Петра и Павла. Матушка рассказала, что 2 августа он уехал в паломнический вояж по Московской области. 3 августа он сообщил, что собирается выезжать в город Истра для посещения Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, после чего пропал.



Пропавшего нашли в Витебске. В управлении Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области рассказали, что Николая Киреева задержали при штурме притона с проститутками.



Как пишет Лента.ру, информацию прокомментировали на официальном уровне: представитель областного управления Следственного комитета Беларуси Светлана Сахарова подтвердила, что священник задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 14 УК Беларуси («Покушение на организацию или использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией»).



Вахтанг Кипшидзе, руководитель информационно-аналитического управления Синодального информационного отдела РПЦ изданию отметил, что внутри церкви отца Николая характеризуют только положительно, тем не менее, по церковным канонам ему временно, до завершения следствия и вынесения судебного приговора, запрещается священнослужение. Уже после оглашения приговора церковь вынесет решение о «каноническом реагировании».



Источник: topnews.ru В белорусском городе Витебск во время штурма притона с проститутками задержан священник из храма Святых апостолов Петра и Павла в Всеволожском районе Ленинградской области.В минувшие выходные издание 47news опубликовало статью, в которой сообщалось, что в белорусском Витебске в притоне с проститутками был задержан служитель храма Петра и Павла Выборгской епархии РПЦ отец Николай (Киреев).Источники издания в областном следственном управлении утверждают, что батюшка не просто наведывался к проституткам, но и пытался организовать их транспортировку в Санкт-Петербург, таким образом фактически намереваясь выступить в роли сутенера. Якобы священник в Витебске бывал неоднократно, навещая родственников.Вечером 4 августа во всеволожскую полицию с заявлением о пропаже супруга пришла жительница поселка имени Морозова. Мужем оказался 39-летний священник, отец Николай, служащий в Храме Святых Апостолов Петра и Павла. Матушка рассказала, что 2 августа он уехал в паломнический вояж по Московской области. 3 августа он сообщил, что собирается выезжать в город Истра для посещения Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, после чего пропал.Пропавшего нашли в Витебске. В управлении Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области рассказали, что Николая Киреева задержали при штурме притона с проститутками.Как пишет Лента.ру, информацию прокомментировали на официальном уровне: представитель областного управления Следственного комитета Беларуси Светлана Сахарова подтвердила, что священник задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 14 УК Беларуси («Покушение на организацию или использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией»).Вахтанг Кипшидзе, руководитель информационно-аналитического управления Синодального информационного отдела РПЦ изданию отметил, что внутри церкви отца Николая характеризуют только положительно, тем не менее, по церковным канонам ему временно, до завершения следствия и вынесения судебного приговора, запрещается священнослужение. Уже после оглашения приговора церковь вынесет решение о «каноническом реагировании».











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