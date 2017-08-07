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Помощь врачей понадобилась десяткам людей, попавших на жаре в пробку на границе с Грузией
07.08.2017 15:11
Более 30 человек, попавших в пробку на пункте пропуска "Верхний Ларс" (Северная Осетия) на границе с Грузией, обратились за помощью медиков, сообщает в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения республики.
"В связи с наплывом транспорта и установившейся жарой Минздрав республики выделил дополнительную "скорую помощь" и машину неотложной помощи. На время скопившейся пробки на пропускном пункте, медпункт, который находится на данной территории, перешёл на круглосуточный режим работы", - говорится в сообщении.
По данным медиков, все обратившиеся за помощью в минувшие выходные жаловались на различные формы недомогания, от госпитализации они отказались.
В выходные на пропускном пункте "Верхний Ларс" образовалась пробка из 800 машин.
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