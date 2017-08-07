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В Тбилиси горит территория, прилегающая к гипермаркету Goodwill


07.08.2017   16:50
На территории, прилегающей к сетевому гипермаркету Goodwill в столичном районе Диди Дигоми, возник пожар, сообщает телекомпания Rustavi2 со ссылкой на Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По данным телеканала, горят использованные шины и трава. На месте происшествия мобилизованы три пожарные машины.

На данном этапе опасности распространения огня нет.






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