В Тбилиси горит территория, прилегающая к гипермаркету Goodwill

07.08.2017 16:50 На территории, прилегающей к сетевому гипермаркету Goodwill в столичном районе Диди Дигоми, возник пожар, сообщает телекомпания Rustavi2 со ссылкой на Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.



По данным телеканала, горят использованные шины и трава. На месте происшествия мобилизованы три пожарные машины.



На данном этапе опасности распространения огня нет.















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