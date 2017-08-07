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В Тбилиси горит территория, прилегающая к гипермаркету Goodwill
07.08.2017 16:50
На территории, прилегающей к сетевому гипермаркету Goodwill в столичном районе Диди Дигоми, возник пожар, сообщает телекомпания Rustavi2 со ссылкой на Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
По данным телеканала, горят использованные шины и трава. На месте происшествия мобилизованы три пожарные машины.
На данном этапе опасности распространения огня нет.
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