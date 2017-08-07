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Двое подростков погибли в ДТП на западе Грузии
07.08.2017 16:52
Два человека погибли, еще один пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в селе Чхари в Имеретии, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе министерства внутренних дел.
По данным СМИ, автомобиль столкнулся с деревом. Оба погибших – несовершеннолетние.
Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти двух или более человек». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью сроком до 3 лет.
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