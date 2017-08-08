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Тела двух подростков найдены в одном из жилых корпусов Батуми


08.08.2017   14:51
В одном из жилых корпусов на улице Химшиашвили в Батуми найдены тела двух человек. По имеющейся информации, это молодые люди 17-18 лет.

Как сообщает заместитель директора Батумского центра скорой медицинской помощи Бадри Паксадзе, прибывшая на место бригада обнаружила тела двух человек.

По его данным, молодые люди скончались несколько дней назад.

На месте мобилизованы правоохранители.






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