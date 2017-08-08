На горе Мтацминда сильный пожар

08.08.2017 22:49



Очаги огня находятся близ населенных пунктов. Жители улицы Белинского призывают соответствующие службы к своевременному реагированию. Часть жителей уже покинула дома.



На месте мобилизованы бригады Скорой помощи и представители МВД. Из-за сложных рельефных условий спасательная служба еще не начала операцию по тушению пожара.







На горе Мтацминда, что возвышается над Тбилиси, горят деревья. Пожар продолжает распространяться.Очаги огня находятся близ населенных пунктов. Жители улицы Белинского призывают соответствующие службы к своевременному реагированию. Часть жителей уже покинула дома.На месте мобилизованы бригады Скорой помощи и представители МВД. Из-за сложных рельефных условий спасательная служба еще не начала операцию по тушению пожара.











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