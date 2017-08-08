|
На горе Мтацминда сильный пожар
08.08.2017 22:49
На горе Мтацминда, что возвышается над Тбилиси, горят деревья. Пожар продолжает распространяться.
Очаги огня находятся близ населенных пунктов. Жители улицы Белинского призывают соответствующие службы к своевременному реагированию. Часть жителей уже покинула дома.
На месте мобилизованы бригады Скорой помощи и представители МВД. Из-за сложных рельефных условий спасательная служба еще не начала операцию по тушению пожара.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна