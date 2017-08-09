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Гражданина Турции приговорили в Грузии к 8 годам за попытку убийства соотечественника
09.08.2017 22:41
Батумский городской суд признал виновным гражданина Турции в попытке умышленного убийства, а также незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия, приговорив к 8 годам тюрьмы, говорится в сообщении на сайте Главной прокуратуры Грузии.
В ведомстве сообщают, что в декабре 2016 году в селе Ахалсопели Хелвачаурского района он из мести выстрелил в своего соотечественника из огнестрельного оружия, которое он приобрел незаконно. После обвиняемый скрылся с места преступления.
Пострадавший был ранен в область живота. Врачи своевременно оказали медицинскую помощь и сумели сохранить ему жизнь.
Полиция разыскивала стрелявшего больше недели. Его задержали в городе Батуми.
Гражданину Турции предъявили обвинение по статьям «попытка умышленного убийства» и «противоправное приобретение, хранение или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств или взрывчатых веществ».
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