Гражданина Турции приговорили в Грузии к 8 годам за попытку убийства соотечественника

09.08.2017 22:41 Батумский городской суд признал виновным гражданина Турции в попытке умышленного убийства, а также незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия, приговорив к 8 годам тюрьмы, говорится в сообщении на сайте Главной прокуратуры Грузии.



В ведомстве сообщают, что в декабре 2016 году в селе Ахалсопели Хелвачаурского района он из мести выстрелил в своего соотечественника из огнестрельного оружия, которое он приобрел незаконно. После обвиняемый скрылся с места преступления.



Пострадавший был ранен в область живота. Врачи своевременно оказали медицинскую помощь и сумели сохранить ему жизнь.



Полиция разыскивала стрелявшего больше недели. Его задержали в городе Батуми.



Гражданину Турции предъявили обвинение по статьям «попытка умышленного убийства» и «противоправное приобретение, хранение или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств или взрывчатых веществ».















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

