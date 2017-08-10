За последний месяц на Черном море спасатели оказали помощь 176 отдыхающим

10.08.2017 11:44 Спасатели Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД за последний месяц спасли на Черном море 176 человек, в том числе 106 граждан Грузии и 70 иностранцев.



Как сообщают в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями, статистика включает период с 1 по 31 июля.



По информации агентства, за этот период самый высокий показатель невредимого вывода отдыхающих из моря был зафиксирован в Уреки, в частности, спасатели, благодаря профессиональному и оперативному реагированию, спасли 62 человека (23 гражданина Грузии и 39 иностранцев).



В Кобулети, благодаря эффективному реагированию, спасатели вывели из моря 24 человек, в том числе 9 иностранцев. В Батуми и его окрестностях спасатели оказали помощь 41 человеку, в том числе 16 иностранцам. В Анаклии и Ганмухури сотрудники спасательной службы спасли жизни 45 человек, в том числе 5 иностранцев, а в Поти - 4 человек, в том числе 1 иностранца.















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