Турция временно приостановила судоходство в проливе Босфор

10.08.2017 13:20 Пролив Босфор закрыт для прохода судов в связи с поисково-спасательными работами. Об этом, как передает 1news.az со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщил телеканал Haberturk.



В заявлении портового управления Стамбула говорится, что пролив временно перекрыт в обе стороны с 8:45. Отмечается, что в проливе ведутся «подводные поисково-спасательные работы», причина которых пока неизвестна.



Предположительно, речь идет о поисках молодого человека, 17-летнего жителя Стамбула, отправившегося купаться 15 июля и пропавшего без вести. С тех пор ни члены семьи, ни его друзья юношу не видели.















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