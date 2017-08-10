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Мужчина в Тбилиси зарезал знакомого после ссоры в собственном доме


10.08.2017   21:31
В Тбилиси сегодня задержан 44-летний мужчина, убивший знакомого в собственном доме.

Как сообщает МВД Грузии, задержанный обвиняется в совершении умышленного убийства.

По данным следствия, убийство произошло после ссоры. Хозяин дома нанес гостю смертельное ножевое ранение. Жертве было 50 лет.

Полицейские задержали обвиняемого по горячим следам, в качестве вещественного доказательства изъято орудие преступления – нож.

Задержанный признал свою вину. Ему грозит лишение свободы сроком от семи до 15 лет.

"Новости-Грузия"





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