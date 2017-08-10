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В Кутаиси избит сотрудник охраны торгового центра


10.08.2017   21:38
В Кутаиси избит сотрудник охраны торгового центра В Кутаиси, в торговом центре «Карвасла» избит сотрудник охраны объекта. Происшествие случилось несколько часов назад.

По словам очевидца, сотрудник охраны безжалостно избит пятью молодыми людьми. У избитого мужчины сломана нога.

По информации очевидцев, молодые люди пытались украсть какую-то вещь в одном из магазинов, и им помешал сотрудник охраны. Избитый мужчина доставлен бригадой скорой помощи в больницу.






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