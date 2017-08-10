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Подъемный кран загорелся и взорвался на пути из Хашури в Боржоми
10.08.2017 21:48
По дороге из Хашури в направлении Боржоми загорелся подъемный кран и взорвался. Об этом сообщает телекомпания "Рустави 2".
В результате взрыва автомашина упала с моста в районе Чархисцкали в Мтквари (Кура).
По информации телекомпании, в результате происшествия пострадал 38-летний водитель. Мужчина доставлен в боржомскую клинику. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.
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