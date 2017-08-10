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Подъемный кран загорелся и взорвался на пути из Хашури в Боржоми


10.08.2017   21:48
По дороге из Хашури в направлении Боржоми загорелся подъемный кран и взорвался. Об этом сообщает телекомпания "Рустави 2".

В результате взрыва автомашина упала с моста в районе Чархисцкали в Мтквари (Кура).

По информации телекомпании, в результате происшествия пострадал 38-летний водитель. Мужчина доставлен в боржомскую клинику. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.






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