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Самая высокая температура в Грузии – 43 градуса, зафиксирована в Алпана


11.08.2017   14:25
Нынешним летом самая высокая температура в Грузии – 43 градуса, зафиксирована 6 августа в Западной Грузии, в селе Алпана Цагерского района.

Об этом сообщаетруководитель службы гидрометеорологических прогнозов Национального агентства окружающей среды Светлана Ниорадзе. По ее словам, также высокая температура – 40 градусов, была зафиксирована вчера в Восточной Грузии, в частности, в Марнеули. Высокой температура была вчера и в Тбилиси – 39 градусов.

Как пояснила Светлана Ниорадзе, по сравнению с первой половиной августа прошлого года, в этом году зафиксирована более высокая температура.

Что касается прогноза на сегодня, в Западной Грузии ожидается температура воздуха в пределах 33-38 градусов, а в Восточной Грузии – 34-38 градусов. В столице сегодня ожидается 36 градусов.






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