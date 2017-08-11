В городах Грузии измерили степень загрязнения атмосферного воздуха

11.08.2017 21:19 Национальное агентство окружающей среды Грузии оценило степень загрязнения воздуха в Тбилиси и других городах страны.



Для того, чтобы определить концентрацию в воздухе диоксида азота, озона, серы и бензола специалисты ведомства установили 134 устройства на улицах 20 городов.



Во всех точках показатели концентрации в воздухе озона, серы и бензола отказались на минимальном уровне. Самым распространенным загрязнителем воздуха в Грузии, согласно исследованию, является диоксид азота.



Самые высокие показатели диоксида азота были зафиксированы в Тбилиси: на улице Меликишвили и у станции метро «Технический университет».



Средние показатели диоксида азота зафиксировали еще в 14-и местах по столице, а так же в Кутаиси, Батуми, Телави, Зестафони, Хашури, в Самтредия и Гори.



Анализы были проведены в аккредитованной лаборатории Великобритании, а оценка полученных результатов прошла в соответствии с системой измерения качества атмосферного воздуха Евросоюза.















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