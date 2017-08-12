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В Поти спасатели помогли выбраться из моря пятерым отдыхающим
12.08.2017 19:19
Спасатели помогли выбраться из воды пяти отдыхающим, начавшим тонуть в море в Поти, сообщает Первый канал ОВГ.
Двое мужчин, один из которых был с тремя детьми не могли выбраться из воды, поскольку на море начался прилив.
Когда спасатели заметили, что людей уносит в море, они оперативно отреагировали и помогли выбраться на берег всем пятерым.
Сотрудники службы спасателей дежурят на всех пляжах черноморского побережья Грузии в 24-часовом режиме. Только за июль 2017 года они спасли жизни 176 человек – 106 попавших в беду были гражданами Грузии, 70 спасенных — иностранцы.
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