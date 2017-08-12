Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Поти спасатели помогли выбраться из моря пятерым отдыхающим


12.08.2017   19:19
Спасатели помогли выбраться из воды пяти отдыхающим, начавшим тонуть в море в Поти, сообщает Первый канал ОВГ.

Двое мужчин, один из которых был с тремя детьми не могли выбраться из воды, поскольку на море начался прилив.

Когда спасатели заметили, что людей уносит в море, они оперативно отреагировали и помогли выбраться на берег всем пятерым.

Сотрудники службы спасателей дежурят на всех пляжах черноморского побережья Грузии в 24-часовом режиме. Только за июль 2017 года они спасли жизни 176 человек – 106 попавших в беду были гражданами Грузии, 70 спасенных — иностранцы.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Зарплата гендиректора «Банка Грузии» составляет более 3 млн лари в год
Кредиты в национальной валюте дорожают
«Тбилвино»: Пришло время отменять субсидии на виноград
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
СГБ: Установка ограждений на участке Хурча-Набакеви вредит безопасности на месте
Оккупанты установили ограждения на границе сел Хурча и Набакеви (+видео)
Похищенный оккупантами житель села Палури освобожден
Российского туриста, удерживаемого в заложниках, отпустили после публикации в СМИ
Екатеринбуржцев после ДТП держат заложниками в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Оперативный штаб для борьбы с наркоманией создадут в Чечне
Семеро жителей Ингушетии признаны виновными в нападении на правоохранителей
Всемирный банк прогнозирует рост экономики Азербайджана
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна