|
В Сванети горит лес на границе с альпийской зоной
13.08.2017 15:01
Пожар в Сванети – огонь распространился на территории близ леса Бангуриани, — сообщает телекомпания «Рустави-2».
Глава администрации Местии Капитон Жоржолиани заявил журналистам, что огонь возник в том месте, где заканчивается альпийская зона и начинается лес. По его словам, пожар, вероятно, возник накануне поздно ночью, а сегодня распространился из-за жаркой погоды.
Сейчас огонь покрывает территорию в 500 квадратных метров.
На место к полудню прибыла бригада спасателей-пожарных, к тушению лесного пожара подключена пограничная полиция. Также планируется мобилизовать местное население.
Жоржолиани подчеркнул, что к территории, на которой произошел пожар, невозможно подъехать на технике. Соответственно, он не исключает, что для тушения придется подключить вертолет.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна