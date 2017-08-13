В Сванети горит лес на границе с альпийской зоной

13.08.2017 15:01 Пожар в Сванети – огонь распространился на территории близ леса Бангуриани, — сообщает телекомпания «Рустави-2».



Глава администрации Местии Капитон Жоржолиани заявил журналистам, что огонь возник в том месте, где заканчивается альпийская зона и начинается лес. По его словам, пожар, вероятно, возник накануне поздно ночью, а сегодня распространился из-за жаркой погоды.

Сейчас огонь покрывает территорию в 500 квадратных метров.



На место к полудню прибыла бригада спасателей-пожарных, к тушению лесного пожара подключена пограничная полиция. Также планируется мобилизовать местное население.



Жоржолиани подчеркнул, что к территории, на которой произошел пожар, невозможно подъехать на технике. Соответственно, он не исключает, что для тушения придется подключить вертолет.















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