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Пожар в Местии локализован


13.08.2017   21:28
В результате нескольких часов работы с помощью вертолета пограничной полиции пожар в Местии удалось локализовать.

Как сообщают в управе Местии, пожар локализован, однако из-за того, что все же остались небольшие очаги, вертолет останется в Местии до завтра.

Пожар возник на горе Бангуриани на площади в 2 га. Из-за сложного рельефа потушить его не удавалось, поэтому и был задействован вертолет.







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