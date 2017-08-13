Пожар в Местии локализован

13.08.2017 21:28 В результате нескольких часов работы с помощью вертолета пограничной полиции пожар в Местии удалось локализовать.



Как сообщают в управе Местии, пожар локализован, однако из-за того, что все же остались небольшие очаги, вертолет останется в Местии до завтра.



Пожар возник на горе Бангуриани на площади в 2 га. Из-за сложного рельефа потушить его не удавалось, поэтому и был задействован вертолет.

















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