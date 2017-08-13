|
Пожар в Местии локализован
13.08.2017 21:28
В результате нескольких часов работы с помощью вертолета пограничной полиции пожар в Местии удалось локализовать.
Как сообщают в управе Местии, пожар локализован, однако из-за того, что все же остались небольшие очаги, вертолет останется в Местии до завтра.
Пожар возник на горе Бангуриани на площади в 2 га. Из-за сложного рельефа потушить его не удавалось, поэтому и был задействован вертолет.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна