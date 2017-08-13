Три села на западе Грузии отрезаны от внешнего мира

13.08.2017 22:19 Три села Амбролаурского муниципалитета в результате схода горного массива оказались отрезанными от внешнего мира. На дорогу, ведущую к селам Лихети, Абари и Урави в ущелье реки Лухури, сошла гора и перекрыла проезжую часть.



В селах проживет около 900 семей. Местные власти заявляют, что очистительные работы уже начаты.



Как сообщает глава управы Амбролаурского муниципалитета Малхаз Ломтадзе, пока что неизвестно, когда удастся восстановить дорогу.















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