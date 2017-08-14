Российского туриста ввели в искусственную кому после падения из окна отеля в Грузии

14.08.2017 12:46 Турист из Екатеринбурга серьезно пострадал, выпав из окна отеля в Тбилиси. Инцидент произошел в ночь на 9 августа.



Как сообщает "Накануне.RU", 32-летний Сергей Ковалев выпал из окна шестого этажа гостиницы. С многочисленными переломами и разрывами внутренних органов пострадавший был госпитализирован. Ему сделали пять операций, после чего его ввели в состояние искусственной комы.



Состояние Ковалева оценивается как стабильно тяжелое.



Транспортировать пострадавшего в Россию, как отмечает издание, не представляется возможным из-за многочисленных переломов ребер и костей таза. Пребывание туриста в грузинской больнице обходится в 25 тысяч рублей в сутки.















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