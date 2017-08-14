В Местии ведутся работы по ликвидации пожара

14.08.2017 15:11 Сотрудники Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями и региональной службы Национального лесного агентства остаются на месте до полной ликвидации пожара на горе Бангуриани в Местии, сообщаюбт в министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии.



По информации Национального лесного агентства, пожар в 13-м квартале местийского лесничества лесного массива Мегрелии - Верхней Свнетии локализован.



«В виду сложного рельефного расположения локализация пожара стала возможна при помощи вертолета пограничной полиции. Пожар на горе Бангуриани охватил площадь до 2 гектаров. До полной ликвидации пожара на месте остаются сотрудники Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями и региональной службы Национального лесного агентства», - отмечается в информации.















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