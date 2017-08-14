В Дарьяльском ущелье с 22:00 до 06:00 запрещается движение всех типов автотранспорта

14.08.2017 22:29 В Дарьяльском ущелье с 22:00 вечера до 06:00 утра запрещается движение всех типов автотранспорта. По информации Департамента автомобильных дорог, в остальное время дня движение автотранспорта допускается в режиме проезда без остановки.



«На участке 134 км -135 км (Дарьяльское ущелье) автомобильной дороги Мцхета – Степанцминда – Ларс с 22:00 вечера до 06:00 утра запрещается движение всех типов автотранспорта, а в остальное время дня движение автотранспорта допускается в режиме проезда без остановки», - говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог.



Движение в данном режиме будет осуществляться под непосредственным надзором и контролем патрульной полиции.



Исходя из сложной метеорологической обстановки в Дарьяльском ущелье объявлена чрезвычайная ситуация.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

