Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Дарьяльском ущелье с 22:00 до 06:00 запрещается движение всех типов автотранспорта


14.08.2017   22:29
В Дарьяльском ущелье с 22:00 вечера до 06:00 утра запрещается движение всех типов автотранспорта. По информации Департамента автомобильных дорог, в остальное время дня движение автотранспорта допускается в режиме проезда без остановки.

«На участке 134 км -135 км (Дарьяльское ущелье) автомобильной дороги Мцхета – Степанцминда – Ларс с 22:00 вечера до 06:00 утра запрещается движение всех типов автотранспорта, а в остальное время дня движение автотранспорта допускается в режиме проезда без остановки», - говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог.

Движение в данном режиме будет осуществляться под непосредственным надзором и контролем патрульной полиции.

Исходя из сложной метеорологической обстановки в Дарьяльском ущелье объявлена чрезвычайная ситуация.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия намерена полностью использовать свой транзитный потенциал
Грузия задолжала Азербайджану 4,9 млрд долларов
Сотрудники GEM Fest остались без зарплаты
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Целью паспортизации в Абхазии является изоляция населения - советник президента Грузии
Цихелашвили: Мы должны сделать все, чтобы примирить общества, разобщенные конфликтом и баррикадами
Колбая: Я убежден, 25 лет будет той межой, откуда начнется здравое суждение
25 лет назад в Абхазии началась война
СГБ: Установка ограждений на участке Хурча-Набакеви вредит безопасности на месте
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Грузии спасатели помогли украинским туристам в Сванети (Видео)
В Грузии могут отменить избирательный барьер
Задержанных за наркоторговлю в Тбилиси отправили за решетку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна