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В Дарьяльском ущелье с 22:00 до 06:00 запрещается движение всех типов автотранспорта
14.08.2017 22:29
В Дарьяльском ущелье с 22:00 вечера до 06:00 утра запрещается движение всех типов автотранспорта. По информации Департамента автомобильных дорог, в остальное время дня движение автотранспорта допускается в режиме проезда без остановки.
«На участке 134 км -135 км (Дарьяльское ущелье) автомобильной дороги Мцхета – Степанцминда – Ларс с 22:00 вечера до 06:00 утра запрещается движение всех типов автотранспорта, а в остальное время дня движение автотранспорта допускается в режиме проезда без остановки», - говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог.
Движение в данном режиме будет осуществляться под непосредственным надзором и контролем патрульной полиции.
Исходя из сложной метеорологической обстановки в Дарьяльском ущелье объявлена чрезвычайная ситуация.
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