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Поезд сбил женщину в Батуми — пострадавшая выжила


15.08.2017   17:01
Поезд сбил 44-летнюю женщину в Батуми, сообщает Аджарское телевиденье Общественного вещателя Грузии.

Несчастный случай произошел около часа назад, близ поселения Барцхани.

По словам очевидцев, грузовой поезд сбил женщину, когда она переходила железнодорожные пути.

Женщина выжила, однако была серьезно травмирована. Пострадавшая была госпитализирована в Батумский международный госпиталь.

По факту возбуждено уголовное дело по 275 статье УК Грузии — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или подвесного транспорта.

"Новости-Грузия"





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