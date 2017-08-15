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Из-за погодных условий в Грузии отменены четыре внутренних авиарейса
15.08.2017 20:57
Из-за ухудшения погодных условий в Грузии аэродром Натахтари, который находится в 25 километрах от Тбилиси, отменил четыре внутренних авиарейса.
Отменены рейсы Натахтари-Местия и в обратном направлении, а также Натахтари-Амбролаури и Амролаури-Натахтари.
Администрация аэродрома Натахтари пояснила, что не можем распределить пассажиров на другие рейсы, поскольку в распоряжении аэродрома есть только один самолет. Пассажирам будет возвращено 100% стоимости билетов.
Рейс Натахтари-Местия-Натахтари выполняется ежедневно, помимо субботы. Что касается направления Натахтари-Амбролаури-Натахтари, рейс выполняется четыре раза в неделю: во вторник, среду, пятницу и воскресенье.
"Новости-Грузия"
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