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Из-за погодных условий в Грузии отменены четыре внутренних авиарейса


15.08.2017   20:57
Из-за ухудшения погодных условий в Грузии аэродром Натахтари, который находится в 25 километрах от Тбилиси, отменил четыре внутренних авиарейса.

Отменены рейсы Натахтари-Местия и в обратном направлении, а также Натахтари-Амбролаури и Амролаури-Натахтари.

Администрация аэродрома Натахтари пояснила, что не можем распределить пассажиров на другие рейсы, поскольку в распоряжении аэродрома есть только один самолет. Пассажирам будет возвращено 100% стоимости билетов.

Рейс Натахтари-Местия-Натахтари выполняется ежедневно, помимо субботы. Что касается направления Натахтари-Амбролаури-Натахтари, рейс выполняется четыре раза в неделю: во вторник, среду, пятницу и воскресенье.

"Новости-Грузия"





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