Из-за погодных условий в Грузии отменены четыре внутренних авиарейса

15.08.2017 20:57 Из-за ухудшения погодных условий в Грузии аэродром Натахтари, который находится в 25 километрах от Тбилиси, отменил четыре внутренних авиарейса.



Отменены рейсы Натахтари-Местия и в обратном направлении, а также Натахтари-Амбролаури и Амролаури-Натахтари.



Администрация аэродрома Натахтари пояснила, что не можем распределить пассажиров на другие рейсы, поскольку в распоряжении аэродрома есть только один самолет. Пассажирам будет возвращено 100% стоимости билетов.



Рейс Натахтари-Местия-Натахтари выполняется ежедневно, помимо субботы. Что касается направления Натахтари-Амбролаури-Натахтари, рейс выполняется четыре раза в неделю: во вторник, среду, пятницу и воскресенье.



"Новости-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

