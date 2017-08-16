Очевидцы сообщают о пробках на КПП на российско-грузинской границе

16.08.2017 13:48 На контрольно-пропускных пунктах «Верхний Ларс» и «Казбеги» вновь образовалось скопление транспорта и многочасовые очереди для пересечения границы, сообщают сегодня, 16 августа, пользователи социальных сетей, передает «Кавказский узел».



9 августа КПП «Верхний Ларс» заработал без очередей. До этого, с 6 по 9 августа, в пробке на КПП находилось от 400 до 800 машин. 13 августа утром пропуска на КПП ожидали 380 водителей и пассажиров 80 легковушек и 70 грузовиков. Утром 15 августа водители и пассажиры 135 машин ожидали пропуска в Грузию.



Сегодня, по данным ГУ МЧС России по Северной Осетии на 7.00 мск, автомобильная дорога на участке Владикавказ - Ларс открыта для всех видов транспорта. Скопления автомобилей на КПП «Верхний Ларс» нет, говорится на сайте ведомства. Однако пользователи соцсетей сообщают о долгом ожидании в очередях на границе сегодня.



«Из Грузии стоим уже 6 часов, только подъехали к РФ посту, по-моему, у меня дорога на море меньше занимала, чем стояние тут», - рассказывает пользователь Лоренсо Де Медичи в 1.46 мск в группе «Ситуация на КПП Верхний Ларс» в «ВКонтакте».















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