В Батуми взорвалась ГЗС

16.08.2017 14:17 В Батуми взорвалась газозаправочная станция. Об этом сообщает "Аджарское телевидение".



По информации агентства «ИнтерпрессНьюс», на данный момент горят 4 жилых дома.



Пожарно-спасательные бригады пытаются локализовать пожар. На месте находятся бригады Скорой помощи. Другие детали на данный момент не известны.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

