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В Батуми взорвалась ГЗС
16.08.2017 14:17
В Батуми взорвалась газозаправочная станция. Об этом сообщает "Аджарское телевидение".
По информации агентства «ИнтерпрессНьюс», на данный момент горят 4 жилых дома.
Пожарно-спасательные бригады пытаются локализовать пожар. На месте находятся бригады Скорой помощи. Другие детали на данный момент не известны.
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