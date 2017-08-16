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В Батуми взорвалась ГЗС


16.08.2017   14:17
В Батуми взорвалась газозаправочная станция. Об этом сообщает "Аджарское телевидение".

По информации агентства «ИнтерпрессНьюс», на данный момент горят 4 жилых дома.

Пожарно-спасательные бригады пытаются локализовать пожар. На месте находятся бригады Скорой помощи. Другие детали на данный момент не известны.






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