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На улице Пекина появится велодорожка, а на площади Саакадзе - 60 дополнительных парковочных мест


16.08.2017   14:21
На улице Пекина для велосипедов будет выделена приблизительно 900-метровая полоса, на которой будет двустороннее движение, - об этом заявил глава городской транспортной службы мэрии Тбилиси Мамука Мумладзе на очередной встрече в реабилитационном штабе улицы Пекина, на которой также присутствовал мэр Тбилиси Давид Нармания.

На встрече также обсуждалась система парковки и вопросы, связанные с автобусной полосой.

Вместе с тем, как отметил Мумладзе, на площади Саакадзе появится 60 дополнительных парковочных мест.

«На заседании обсуждались технические вопросы, в том числе и то, как будет действовать система парковки на треугольнике - Пекин-Шартава-Костава; а также автобусные полосы и то, какая площадь будет им выделена. В вопросе парковки на улице Костава меняется стоянка, будет введена 45-градусная стоянка, чтобы помещалось больше транспортных средств. Также на площади Саакадзе появится 60 дополнительных парковочных мест. Мы обсуждали эти вопросы и договорились об этом с патрульной полицией. На улице Пекина фактически решено устроить велодорожку. Для велосипедов будет выделена приблизительно 900-метровая полоса, на которой будет двустороннее движение», - заявил Мумладзе.






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