Греция просит у ЕС помощи в тушении пожара

16.08.2017 14:22 Греция обратилась в Евросоюз с просьбой помочь в тушении пожара Греция обратилась в Евросоюз с просьбой помочь в тушении пожара. Об этом сообщает агентство «Рейтер». Пожар на северо-востоке от Афин начался три дня назад, потушить его не удается до сих пор.



Пресс-секретарь пожарной службы Греции Ставрола Малири заявила, что для тушения огня необходимо больше воздушных средств.



«Огонь распространяется с высокой скоростью. Из-за масштабов и интенсивности пожаров страна подала запрос на предоставление воздушных средств», - сказала она.



Пожары начались вблизи города Каламос. На данный момент повреждены десятки домов и сожжены тысячи гектаров леса.















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