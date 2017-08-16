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Греция просит у ЕС помощи в тушении пожара
16.08.2017 14:22
Греция обратилась в Евросоюз с просьбой помочь в тушении пожара Греция обратилась в Евросоюз с просьбой помочь в тушении пожара. Об этом сообщает агентство «Рейтер». Пожар на северо-востоке от Афин начался три дня назад, потушить его не удается до сих пор.
Пресс-секретарь пожарной службы Греции Ставрола Малири заявила, что для тушения огня необходимо больше воздушных средств.
«Огонь распространяется с высокой скоростью. Из-за масштабов и интенсивности пожаров страна подала запрос на предоставление воздушных средств», - сказала она.
Пожары начались вблизи города Каламос. На данный момент повреждены десятки домов и сожжены тысячи гектаров леса.
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